В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

— Законно ли размещение фотографии несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей?

Отвечает помощник прокурора Самары Антон Кудряшов:

— Нет. Размещение фотографий несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей или законных представителей запрещено.

В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с его согласия.

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