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    Законно ли размещение фотографии несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей

    11.07.2024

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Законно ли размещение фотографии несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей

    В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

    — Законно ли размещение фотографии несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей?

    Отвечает помощник прокурора Самары Антон Кудряшов:

    — Нет. Размещение фотографий несовершеннолетнего ребенка в интернете без согласия родителей или законных представителей запрещено.

    В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с его согласия.

    Согласно положениям федерального закона от 27 июля 2006 года №152 «О персональных данных», персональные данные — это любая информация, относящаяся к определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных понимается любое действие, включая сбор, запись, накопление, хранение, распространение, предоставление, доступ к ним. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, в том числе фотографии, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

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