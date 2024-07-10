Какова ответственность родителей за безопасность детей при купании в водоемах

В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

— В какой степени с точки зрения закона родители ответственны за безопасность детей при купании в водоемах?

Отвечает помощник прокурора Советского района Евгений Маликов:

— В летний сезон родители должны уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних детей при купании в водоемах.

Основные причины несчастных случаев с детьми на воде — купание в запрещенных местах, неумение плавать, ненадлежащий контроль со стороны родителей, а также непроведение органами и организациями мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде.

При этом именно родители (законные представители) несовершеннолетних, находясь с ними на водоемах, несут ответственность за своих детей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей они могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родителю грозит штраф.

По статье 125 УК РФ родителю будет грозить уголовная ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.