Какие меры по обеспечению антитеррористической защищенности должны приниматься в религиозных объектах

В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

— Какие меры по обеспечению антитеррористической защищенности должны приниматься в мечетях, церквях, синагогах и других религиозных объектах?

Отвечает старший помощник прокурора Кировского района Елена Чудайкина:

— Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2019 года №1165 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и форма паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций.

В зависимости от степени угрозы совершения на таких объектах террористических актов и возможных последствий их совершения и с учетом оценки состояния защищенности объектов устанавливаются категории опасности (1-3).

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории осуществляются следующие мероприятия:

а) оборудование объектов (территорий) системами противопожарной защиты;

б) оборудование объектов (территорий) системой освещения;

в) присутствие на объектах (территориях) членов (участников, сотрудников) общественных объединений, организаций, казачьих обществ, религиозных организаций или физическая охрана объектов (территорий) частными охранными организациями или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, в период проведения публичных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, в которых принимает участие одновременно более 50 человек;

г) периодические (не реже трех раз в сутки) обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, в том числе расположенных на них потенциально опасных участков и критических элементов, при условии, что они не оборудованы системой видеонаблюдения, для своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ);

д) защита от несанкционированного доступа к сведениям, раскрывающим антитеррористическую защищенность объектов (территорий), в том числе к информации, содержащейся в паспортах безопасности;

е) размещение наглядных пособий с информацией о порядке действия при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах (территориях), в том числе схем эвакуации, контактных данных религиозных организаций, использующих объекты (территории), аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел РФ и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.