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    Глава региона представил самарцам помощника по урбанистике

    08.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Глава региона представил самарцам помощника по урбанистике

    На прошлой неделе прошло заседание правительства Самарской области, в ходе которого глава региона Вячеслав Федорищев также представил нового помощника губернатора по урбанистике. Им стала Анастасия Сорокина – архитектор-реставратор из Тулы, которая ранее занималась проектом благоустройства набережной города.

    Глава региона отметил, что Сорокиной предстоит большая работа по благоустройству, сохранению памятников, культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

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