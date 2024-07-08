Глава региона представил самарцам помощника по урбанистике

На прошлой неделе прошло заседание правительства Самарской области, в ходе которого глава региона Вячеслав Федорищев также представил нового помощника губернатора по урбанистике. Им стала Анастасия Сорокина – архитектор-реставратор из Тулы, которая ранее занималась проектом благоустройства набережной города.

Глава региона отметил, что Сорокиной предстоит большая работа по благоустройству, сохранению памятников, культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.