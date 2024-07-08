В Самарской области мужчина незаконно ловил судаков во время нереста

В Самарской области недалеко от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС сотрудники полиции задержали рыбака. Он незаконно ловил судаков во время нереста с помощью донной удочки с резиновым амортизатором, сообщает региональное ГУ МВД.

Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 26 000 рублей.

Во время опроса 52-летний житель Тольятти вину признал. Сотрудники Росрыболовства решили, что возвращать судаков в водоем нецелесообразно. Их передали на хранение в организацию, имеющую холодильники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Самарской области