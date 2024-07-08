     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самарской области мужчина незаконно ловил судаков во время нереста

    08.07.2024

    197

    Автор:

    В Самарской области мужчина незаконно ловил судаков во время нереста

    В Самарской области недалеко от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС сотрудники полиции задержали рыбака. Он незаконно ловил судаков во время нереста с помощью донной удочки с резиновым амортизатором, сообщает региональное ГУ МВД.

    Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 26 000 рублей.

    Во время опроса 52-летний житель Тольятти вину признал. Сотрудники Росрыболовства решили, что возвращать судаков в водоем нецелесообразно. Их передали на хранение в организацию, имеющую холодильники.

    В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

    Фото: ГУ МВД по Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации