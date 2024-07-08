Представители «Самарской набережной» рассказали о мужчине, который ездил на автомобиле в зоне отдыха

В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором мужчина ездил по самарской набережной, представляясь работником зоны отдыха. Горожане в соцсетях возмутились ситуацией. Муниципальное ведомство дало официальный ответ.

По информации МАУ «Самарская набережная», мужчина действительно был администратором набережной и подвозил инструменты для работ по благоустройству на служебной машине.

– В соответствующем приказе МАУ есть положение о том, что этот автомобиль может ездить по территории набережной. Дальнейшую правовую оценку предоставят сотрудники Госавтоинспекции, которые подключились к разбирательству в ситуации, – сообщили в пресс-службе мэрии.