     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Представители «Самарской набережной» рассказали о мужчине, который ездил на автомобиле в зоне отдыха

    08.07.2024

    291

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Представители «Самарской набережной» рассказали о мужчине, который ездил на автомобиле в зоне отдыха

    В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором мужчина ездил по самарской набережной, представляясь работником зоны отдыха. Горожане в соцсетях возмутились ситуацией. Муниципальное ведомство дало официальный ответ.

    По информации МАУ «Самарская набережная», мужчина действительно был администратором набережной и подвозил инструменты для работ по благоустройству на служебной машине.

    – В соответствующем приказе МАУ есть положение о том, что этот автомобиль может ездить по территории набережной. Дальнейшую правовую оценку предоставят сотрудники Госавтоинспекции, которые подключились к разбирательству в ситуации, – сообщили в пресс-службе мэрии.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации