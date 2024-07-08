В Самарской области сменился врио министра управления финансами

Андрей Прямилов покинул пост врио министра управления финансами Самарской области. Эту должность занял Владимир Панферов. Такая информация появилась на сайте регионального минфина.

Ведомство осуществляет оперативное руководство и организацию работы по реализации таких направлений бюджетной политики, как расходы бюджета и обеспечение финансирования в области социально-культурной сферы, государственного управления, сельского хозяйства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и капитальных вложений.