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    Альпинист из Самарской области погиб от удара молнии на горе в Кабардино-Балкарии

    08.07.2024

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    Альпинист из Самарской области погиб от удара молнии на горе в Кабардино-Балкарии

    В воскресенье, 7 июля, на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии произошла трагедия – на высоте около 5 100 метров погиб альпинист из Тольятти. По предварительной информации ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, 51-летний мужчина скончался от от удара молнии.

    По данным ведомства, погибший был вместе с еще одним альпинистом. Сейчас второй находится на высоте 4 700 в палатке. У него есть связь и запас продуктов.

    При улучшении погодных условий спасатели поднимутся и заберут тело альпиниста.

    Фото обложки: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике

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