Альпинист из Самарской области погиб от удара молнии на горе в Кабардино-Балкарии

В воскресенье, 7 июля, на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии произошла трагедия – на высоте около 5 100 метров погиб альпинист из Тольятти. По предварительной информации ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, 51-летний мужчина скончался от от удара молнии.

По данным ведомства, погибший был вместе с еще одним альпинистом. Сейчас второй находится на высоте 4 700 в палатке. У него есть связь и запас продуктов.

При улучшении погодных условий спасатели поднимутся и заберут тело альпиниста.

Фото обложки: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике