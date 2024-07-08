В воскресенье, 7 июля, в Самарской области утонули двое мужчин, сообщает ПСС региона.

Первая трагедия произошла на озере в Волжском районе около турбазы «Соленый овраг». В 10 утра водолазы искали пропавшего 39-летнего мужчину. Накануне ночью он ушел к водоему купаться и обратно не вернулся. При этом на берегу выставлены предупреждающие знаки «Купание запрещено!». В 11:32 водолазы подняли утонувшего с четырехметровой глубины и доставили до берега.

Второй инцидент произошел на реке Сызранка в районе пристани «Дружба». Там утонул 49-летний мужчина. Очевидцы вызвали спасателей, которые приступили к поискам в 12:30. Спустя 20 минут мужчину обнаружили в 40 метрах от берега на глубине двух метров. Водолазы подняли утонувшего и передали сотрудникам полиции.

Фото: ПСС Самарской области