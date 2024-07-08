Самарские ученые могут повысить эффективность систем отопления и охлаждения

Специалисты самарского политеха исследуют пористые материалы. Результаты анализа важны для повышения энергоэффективности систем отопления и охлаждения, а также при разработке улучшенных фильтров и катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые рассчитали зависимость эффективной теплопроводности от структурных параметров, формы распределения температурного поля в инновационных пористых материалах с упорядоченной структурой. Полученные данные помогут в создании структур с порами (ячейками) в виде трижды периодических минимальных поверхностей (ТПМП).

– Вообще, пористые материалы, основанные на топологии ТПМП, формируются из повторяющихся элементов – элементарных ячеек, некоторые из которых имеют строгое математическое описание, – говорит младший научный сотрудник кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Дмитрий Брагин. – Комбинируя элементарные ячейки, изменяя их структурные параметры, можно получать материалы с требуемыми теплофизическими свойствами, тепловыми и гидродинамическими характеристиками. Минимальные поверхности и материалы на их основе не имеют самопересечений и делят пространство на два и более непересекающихся объема. Это позволяет проектировать тепломассообменное оборудование поверхностного типа.

Фото: Зарина Беркимбаева/СамГТУ