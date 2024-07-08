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    43 % самарцев за минувший год просили повышения зарплаты

    08.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    43 % самарцев за минувший год просили повышения зарплаты

    43 % самарских работников за прошлый год просили у начальства повысить им зарплату. Мужчины обращались к своим работодателям чаще, чем женщины.

    Преимущественно в переговорах об увеличении зарплаты участвовали работники от 25 до 34 лет (47 %). Больше обращались за повышением специалисты со средним специальным образованием, чем с высшим (46 и 39 %).

    В среднем желаемая прибавка к зарплате составила 20 %. В реальности же обычно работодатель повышал на 15 %. Четырем из десяти просивших отказали в увеличении зарплаты.

    При этом 56 % лиц, не уточнивших точную сумму, остались с прежней зарплатой. А, например, среди тех, кто просил увеличить на 25 %, без повышения остались только 29 %.

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