Самарцы рассказали, как любовь влияет на карьеру

Каждый второй участник опроса специалистов сервиса по трудоустройству считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру. 38 % убеждены, что это чувство мешает профессиональному развитию, а 12 % наоборот, полагают, что скорее способствует.

31 % респондентов считают, что неудачи на личном фронте не влияют на карьеру.

55 % опрошенных уверены, что удачная личная жизнь влияет на профессиональное развитие, а 9 % — что скорее препятствует. 23 % респондентов сошлись во мнении, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

30 % работодателей считают, что влюбленность не влияет на работоспособность подчиненных. Каждый четвертый придерживается той точки зрения, что это чувство положительно сказывается на трудоспособности, а 15 % — что отрицательно.