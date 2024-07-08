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    Самарцы рассказали, как любовь влияет на карьеру

    08.07.2024

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарцы рассказали, как любовь влияет на карьеру

    Каждый второй участник опроса специалистов сервиса по трудоустройству считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру. 38 % убеждены, что это чувство мешает профессиональному развитию, а 12 % наоборот, полагают, что скорее способствует. 

    31 % респондентов считают, что неудачи на личном фронте не влияют на карьеру.

    55 % опрошенных уверены, что удачная личная жизнь влияет на профессиональное развитие, а 9 % — что скорее препятствует. 23 % респондентов сошлись во мнении, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

    30 % работодателей считают, что влюбленность не влияет на работоспособность подчиненных. Каждый четвертый придерживается той точки зрения, что это чувство положительно сказывается на трудоспособности, а 15 % — что отрицательно.

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