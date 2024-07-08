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    Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем семьи, любви и верности

    08.07.2024

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    Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем семьи, любви и верности

    8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. С праздником жителей Самары поздравила глава города Елена Лапушкина.

    — Уважаемые жители Самары!

    8 июля мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников, который находит глубокий отклик в сердце каждого — Всероссийский день семьи, любви и верности!

    Семья — неиссякаемый источник душевного тепла и добра. В окружении своих родных и близких мы особенно чувствуем, как важны для нас простые человеческие радости: спокойствие и уют, уважение и уверенность друг в друге, понимание и поддержка. Все это — залог здорового общества и благополучного будущего.

    Этот год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. Поддержка института семьи, защита материнства и детства, обеспечение достойного уровня жизни, сохранение семейных ценностей — приоритетные задачи властей всех уровней.

    Самара следует заданному государством вектору по улучшению качества жизни каждой семьи. Сегодня значительно расширяются меры поддержки семей с детьми, реализуются национальные президентские проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Уделяется особое внимание реализации проектов по улучшению демографической ситуации и повышению благосостояния семей в нашем городе.

    От всего сердца поздравляю жителей Самары с замечательным праздником! Желаю всем самарским семьям крепкого здоровья, счастья, любви, взаимопонимания и процветания! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, радость и уют!

    Фотография: администрация Самары

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