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    В самарском Парке дружбы народов проходит творческий фестиваль

    07.07.2024

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    В самарском Парке дружбы народов проходит творческий фестиваль

    Жители города могут посетить масштабный гала-концерт. Событие посвящено фестивалю семейного художественного творчества «Семья России», который проходит в Самарской области с 6 по 9 июля.

    На сцену вышли семейные и фольклорные коллективы из двадцати четырех регионов страны. Организаторы подготовили для гостей экскурсии по подворьям этнопарка, ярмарку, где каждый желающий смог приобрести сувениры ручной работы от мастеров со всей страны, а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

    Главными организаторами фестиваля выступили министерство культуры РФ, Государственный российский дом народного творчества имени Поленова, министерство культуры области, Агентство социокультурных технологий и музыкальный медиапроект «Фотон».

    Фото автора

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