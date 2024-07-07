В самарском Парке дружбы народов проходит творческий фестиваль

Жители города могут посетить масштабный гала-концерт. Событие посвящено фестивалю семейного художественного творчества «Семья России», который проходит в Самарской области с 6 по 9 июля.

На сцену вышли семейные и фольклорные коллективы из двадцати четырех регионов страны. Организаторы подготовили для гостей экскурсии по подворьям этнопарка, ярмарку, где каждый желающий смог приобрести сувениры ручной работы от мастеров со всей страны, а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Главными организаторами фестиваля выступили министерство культуры РФ, Государственный российский дом народного творчества имени Поленова, министерство культуры области, Агентство социокультурных технологий и музыкальный медиапроект «Фотон».

Фото автора