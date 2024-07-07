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    «Крылья Советов» разгромили «Сокол» из Саратова

    07.07.2024

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    "Крылья Советов" разгромили "Сокол" из Саратова

    Сегодня, 7 июля, «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с саратовским «Соколом». Самарские футболисты разгромили противника «в сухую», сообщает сайт футбольного клуба.

    Первый гол забил Владислав Шитов на 25 минуте матча, далее на 45-й отличился Бенхамин Гарре. Владимир Писарский поразил ворота «Сокола» на 63 минуте.

    Иван Бобер был точен на 82 минуте. На 85-й — Дмитрий Цыпченко. На 90-й Писарский успешно реализовал пенальти.

    Новый сезон премьер-лиги стартует 20 июля. В первом туре «Крылья» встретятся дома с петербургским «Зенитом».

    Фото: pfcks.ru

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