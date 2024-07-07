«Крылья Советов» разгромили «Сокол» из Саратова

Сегодня, 7 июля, «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с саратовским «Соколом». Самарские футболисты разгромили противника «в сухую», сообщает сайт футбольного клуба.
Первый гол забил Владислав Шитов на 25 минуте матча, далее на 45-й отличился Бенхамин Гарре. Владимир Писарский поразил ворота «Сокола» на 63 минуте.
Иван Бобер был точен на 82 минуте. На 85-й — Дмитрий Цыпченко. На 90-й Писарский успешно реализовал пенальти.
Новый сезон премьер-лиги стартует 20 июля. В первом туре «Крылья» встретятся дома с петербургским «Зенитом».
Фото: pfcks.ru
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