За полгода в Самарской области родились более 11 тысяч младенцев

С января по июнь нынешнего года в Самарской области родились 11 311 детей. Мальчиков среди новорожденных больше, чем девочек — 52 % против 48 %. Об этом сообщает управление ЗАГС региона.

39,3 % — первенцы, 32,6 % — вторые дети, 18,1 % — третьи, 6,5 % — четвертые, 3,5 % — пятые и последующие. В 150 семьях появились двойни.

Самыми популярными именами мальчиков остаются Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, девочек — Ева, София, Виктория, Анна и Мария.

Самые редкие мужские имена — Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон и Яромир, женские — Авдотья, Агапия, Весения, Златаслава и Лада.