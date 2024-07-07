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    За полгода в Самарской области родились более 11 тысяч младенцев

    07.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    За полгода в Самарской области родились более 11 тысяч младенцев

    С января по июнь нынешнего года в Самарской области родились 11 311 детей. Мальчиков среди новорожденных больше, чем девочек — 52 % против 48 %. Об этом сообщает управление ЗАГС региона.

    39,3 % — первенцы, 32,6 % — вторые дети, 18,1 % — третьи, 6,5 % — четвертые, 3,5 % — пятые и последующие. В 150 семьях появились двойни.

    Самыми популярными именами мальчиков остаются Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, девочек — Ева, София, Виктория, Анна и Мария.

    Самые редкие мужские имена — Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон и Яромир, женские — Авдотья, Агапия, Весения, Златаслава и Лада.

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