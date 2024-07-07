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    В Тольятти будет играть гандболистка из Боснии и Герцеговины

    07.07.2024

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    В Тольятти будет играть гандболистка из Боснии и Герцеговины

    Ряды гандбольного клуба «Лада» пополнила Дамляна Бошняк – линейный игрок сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Дамляна играла за три клуба в Боснии и Герцеговине — «Радник» (Биелина), «Единство» (Тузла) и «Единство» (Брчко), затем в Сербии — «Войводина» (Нови Сад), а до переезда в Россию выступала за испанскую команду «Графометал Спортинг Ла Риоха».

    Является действующим игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины. В ее составе участвовала в предварительной квалификации на чемпионат мира 2022 года, а также играла в квалификации на чемпионат Европы.

    Фото: handball.ru

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