В Тольятти будет играть гандболистка из Боснии и Герцеговины

Ряды гандбольного клуба «Лада» пополнила Дамляна Бошняк – линейный игрок сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Дамляна играла за три клуба в Боснии и Герцеговине — «Радник» (Биелина), «Единство» (Тузла) и «Единство» (Брчко), затем в Сербии — «Войводина» (Нови Сад), а до переезда в Россию выступала за испанскую команду «Графометал Спортинг Ла Риоха».

Является действующим игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины. В ее составе участвовала в предварительной квалификации на чемпионат мира 2022 года, а также играла в квалификации на чемпионат Европы.

Фото: handball.ru