В Самарской области в ДТП погиб несовершеннолетний

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась на 26 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». «Хендай Крета» столкнулся с мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении.

Сидевший на заднем сидении мотоцикла подросток погиб. 15-летний водитель двухколесного транспорта доставлен в больницу.

Областное СУ СКР завело уголовное дело в отношении 40-летнего водителя легковой машины. Следователи считают, что подозреваемый, будучи пьян, нарушил правила дорожного движения, из-за чего и случилась трагедия.

Фото: ГУ МВД по Самарской области