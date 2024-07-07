     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самарской области в ДТП погиб несовершеннолетний

    07.07.2024

    530

    Автор:

    В Самарской области в ДТП погиб несовершеннолетний

    Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась на 26 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». «Хендай Крета» столкнулся с мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении.

    Сидевший на заднем сидении мотоцикла подросток погиб. 15-летний водитель двухколесного транспорта доставлен в больницу.

    Областное СУ СКР завело уголовное дело в отношении 40-летнего водителя легковой машины. Следователи считают, что подозреваемый, будучи пьян, нарушил правила дорожного движения, из-за чего и случилась трагедия.

    Фото: ГУ МВД по Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации