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    В Самарской области жара побила три температурных рекорда

    07.07.2024

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    В Самарской области жара побила три температурных рекорда

    6 июля в Тольятти, Самаре и селе Челно-Вершины были обновлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

    В Самаре воздух прогрелся до +35,6 градусов. Прошлый температурный рекорд был установлен в 2020 году и составлял +34,8 градуса.

    В Тольятти перекрыт абсолютный максимум 52-летней давности — +37,2 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 1972 году и составлял +36,2 градуса.

    В селе Челно-Вершины температура поднялась до +33,9 градуса, что выше рекорда, установленного 49 лет назад — +33,8.

    Фото: архив «СГ»

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