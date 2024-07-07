В Самарской области жара побила три температурных рекорда

6 июля в Тольятти, Самаре и селе Челно-Вершины были обновлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре воздух прогрелся до +35,6 градусов. Прошлый температурный рекорд был установлен в 2020 году и составлял +34,8 градуса.

В Тольятти перекрыт абсолютный максимум 52-летней давности — +37,2 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 1972 году и составлял +36,2 градуса.

В селе Челно-Вершины температура поднялась до +33,9 градуса, что выше рекорда, установленного 49 лет назад — +33,8.

Фото: архив «СГ»