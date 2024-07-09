Самарский режиссер планирует снять фильм про Жигулевскую кругосветку

Режиссер фильмов «Необычная» и «Она манит аномально» Андрей Петряков планирует создать медиапроект по фильмов-экскурсий по России. Первым из них может стать кино про Жигулевскую кругосветку.

— У нас есть две идеи, над которыми работаем. Во-первых, мы планируем запустить большой медиапроект фильмов-экскурсий по России. Первую серию этого «сериала» хотели бы снять в Самарской области, рассказав о жизни на большой реке. Фильм будет посвящен Жигулевской кругосветке. Во-вторых, у нас есть задумка снять в Самаре зимнюю сказку. Есть шанс, что мы сможем ее выпустить в последний день этого года, рассказал Андрей Петряков в подкасте «Самарской газеты» «Разговор на берегу».