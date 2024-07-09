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    Самарский режиссер планирует снять фильм про Жигулевскую кругосветку

    09.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарский режиссер планирует снять фильм про Жигулевскую кругосветку

    Режиссер фильмов «Необычная» и «Она манит аномально» Андрей Петряков планирует создать медиапроект по фильмов-экскурсий по России. Первым из них может стать кино про Жигулевскую кругосветку.

    — У нас есть две идеи, над которыми работаем. Во-первых, мы планируем запустить большой медиапроект фильмов-экскурсий по России. Первую серию этого «сериала» хотели бы снять в Самарской области, рассказав о жизни на большой реке. Фильм будет посвящен Жигулевской кругосветке. Во-вторых, у нас есть задумка снять в Самаре зимнюю сказку. Есть шанс, что мы сможем ее выпустить в последний день этого года, рассказал Андрей Петряков в подкасте «Самарской газеты» «Разговор на берегу».

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