Глава Самары Елена Лапушкина принимает участие в форуме «Малая Родина — сила России». Он проходит в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия». Форум соберет более 7,5 тысяч глав муниципалитетов страны.

— Я искренне рада, что такой масштабный и значимый форум «Малая Родина — сила России» проходит сейчас в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия». И сегодня свой день я начала с посещения павильона «Регионы России». Могу сказать, что это грандиозная выставка, которая безусловно затрагивает душу каждого человека. В павильоне представлены важнейшие достижения каждого из субъектов Российской Федерации.

В рамках форума проходит множество мероприятий. Они позволяют представителям муниципальной власти общаться, делиться лучшими практиками и своим опытом. И, конечно, Самаре есть что рассказать. Мы готовы поговорить и о создании комфортной городской среды, развитии малых территорий и других реализованных проектах на территории города. Но, безусловно, я приехала сюда узнать и про опыт других муниципальных образований.

Кроме того, завтрашний день очень важен и значим. Впервые в истории будет вручаться Премия «Служение» именно муниципальным служащим. Я благодарна нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он понимает, что власть на местах — самая первая, которая должна максимально быстро реагировать на чаяния и обращения наших жителей, и учреждение данной премии говорит о том, что наш труд заметен на федеральном уровне, прокомментировала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.