     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Глава Самары принимает участие во Всероссийском муниципальном форуме

    15.01.2024

    363

    Автор:

    Елена Лапушкина: Самаре действительно есть чем гордиться

    Глава Самары Елена Лапушкина принимает участие в форуме «Малая Родина — сила России». Он проходит в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия». Форум соберет более 7,5 тысяч глав муниципалитетов страны.

    — Я искренне рада, что такой масштабный и значимый форум «Малая Родина — сила России» проходит сейчас в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».  И сегодня свой день я начала с посещения павильона «Регионы России». Могу сказать, что это грандиозная выставка, которая безусловно затрагивает душу каждого человека.  В павильоне представлены важнейшие достижения каждого из субъектов Российской Федерации.  

    В рамках форума проходит множество мероприятий.  Они позволяют представителям муниципальной власти общаться, делиться лучшими практиками и своим опытом. И, конечно, Самаре есть что рассказать. Мы готовы поговорить и о создании комфортной городской среды, развитии малых территорий и других реализованных проектах на территории города. Но, безусловно, я приехала сюда узнать и про опыт других муниципальных образований. 

    Кроме того, завтрашний день очень важен и значим. Впервые в истории будет вручаться Премия «Служение» именно муниципальным служащим. Я благодарна нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он понимает, что власть на местах  — самая первая, которая должна максимально быстро реагировать на чаяния и обращения наших жителей, и учреждение данной премии говорит о том, что наш труд заметен на федеральном уровне, прокомментировала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре открылся Штаб общественной поддержки
    В понедельник, 15 января, в Самаре по адресу Московское шоссе, 2б открылся Штаб общественной поддержки. Идею такой площадки предложили активисты-общественники, […]

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации