Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с участием перевозчика – ООО «Самара Авто Газ», организующего поездки по муниципальному заказу маршрутам.

Сейчас по территории Куйбышевского района проходит 12 муниципальных маршрутов общественного транспорта: 8 автобусных, работающих по регулируемым тарифам (№№ 5д, 17, 26, 32, 36, 63, 66, 76), три коммерческих (№№ 48д, 80, 215), один троллейбусный № 6. Основные вопросы повестки совещания касались автобусов №№ 36 и № 63, по которым на прошлой неделе поступили жалобы горожан и были зафиксированы нарушения.

— По маршруту № 36 подразумевается оплата за перевезенных пассажиров. Выручку перевозчик оставляет себе, а заказчик осуществляет ему доплату до экономически обоснованного тарифа – он выше реальной стоимости, в которую пассажирам обходятся поездки по факту, – напомнил заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов. – Рейсы по маршруту № 63 организуются по контракту с оплатой выполненной транспортной работы. Но это уже другая методика. При этом новая модель ориентирована, в первую очередь, на выполнение планового количества рейсов по утвержденному расписанию. То есть, заказчиком учитывается километраж фактически выполненных поездок, от начальной точки до конечной, а также отсутствие или наличие отклонений от расписания по неуважительной причине.

При таких контрактах невыполненная транспортная работа, или выполненная с отклонением от расписания по неуважительной причине, не оплачивается. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции. Контрольные мероприятия проводятся в ежедневном режиме, с дальнейшим анализом ситуации.

— На сегодняшнем совещании перевозчик заверил, что работа по автобусному маршруту № 63 будет отлажена, и в ближайшее время выпуск транспорта на линию будет обеспечен в полном объеме, то есть 100 %. Со своей стороны мы учли все рейсы, которые не были организованы должным образом. Соответственно, будем штрафовать перевозчика, как это прописано в контракте. За невыполненную работу денежные средства транспортная организация не получит, – сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. – Также ранее нами были зафиксированы сбои в работе маршрута № 36. Хоть они уже не такие критичные, как в прошлом году, необходимые меры принимаются. С перевозчиком была достигнута договоренность о том, что на базе транспортного предприятия на дежурстве будет постоянно находиться дополнительно одна единица транспорта. Это позволит оперативно иметь замену в случае сбоя работы автобуса № 36 уже на маршруте или невозможности выхода в рейс изначально запланированной машины.

Кроме того, сегодня вечером в Куйбышевском районе запланировали встречу с жителями, чтобы предметно разобрать работу общественного транспорта, дать пояснения о причинах тех или иных возникших ситуаций, обсудить предлагаемые меры, рассмотреть необходимость внесения коррективов в расписание движения автобусов.

— Отдаленным районам – особое внимание. Если, к примеру, в центральных пассажиры могут воспользоваться всеми видами общественного транспорта – автобусами, троллейбусами, трамваями, метро, и сделать пересадку достаточно легко, то на таких территориях порой можно уехать только конкретно на одном виде транспорта того или иного маршрута. И даже минимальный сбой в работе достаточно ощутим для пассажиров. Поэтому стараемся оперативно реагировать на возникающие ситуации, – подчеркнул Сергей Маркин. – Работа в этом направлении, встречи с жителями проводятся и в других внутригородских районах.

Вопросы сохранения и улучшения транспортной доступности территорий города, развития инфраструктуры остаются на непрерывном контроле. Идет создание транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». В прошлом году был закуплен новый подвижной состав, в том числе 50 автобусов. Постепенный переход на контракты с оплатой по факту выполненной работы – одна из мер по совершенствованию системы транспортного обеспечения горожан. Такие контракты стоят в разы дороже, и для городского бюджета это колоссальная нагрузка. Но такая мера способствует соблюдению ритмичности движения общественного транспорта.