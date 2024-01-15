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    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    15.01.2024

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    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро
    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    Бренд-амбассадор

    Пивоваренная компания «Балтика» ищет работника, в обязанности которого будут входить организация и проведение тренингов, ассортиментных презентаций и профессиональных дегустаций для партнеров компании, гастрономических ужинов для покупателей заведений, проведение анализа тенденцией и трендов рынка, организация маркет-туров, подготовка и реализация спонсорских мероприятий, а также участие в переговорах с ключевыми клиентами.

    Требования: высшее образование, умение пользоваться PowerPoint, готовность к командировкам (занимают 60 % рабочего времени), опыт в области продаж не менее двух лет, знание канала HORECA и специализированных магазинов, опыт работы с ключевыми клиентами ресурса.

    Зарплата — от 88 тысяч рублей. 

    Контактная информация: 

    276-43-66 (отдел кадров)

    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    Экскурсовод в музей Алабина

    В музей Алабина в Самаре требуется специалист, в обязанности которого будут входить составление текстов лекций, экскурсий и сценариев мероприятий, рассчитанных на различные группы посетителей, проведение экскурсий по постоянным экспозициям и временным выставкам, разработка и проведение пешеходных экскурсий, а также участие в организации и проведении досуговых мероприятий.

    Требования: высшее образование (бакалавр, магистр по направлению подготовки «История»), умение взаимодействовать с детской аудиторией, опыт работы экскурсоводом от одного года, грамотная устная и письменная речь.

    Зарплата — до 35 тысяч рублей.

    Контактная информация: 

    333-64-23

    332-40-73 (отдел кадров)

    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    Специалист отдела опеки и попечительства 

    В отдел по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района на Дыбенко, 12в ищут сотрудника, который будет заниматься обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлять детей, нуждающихся в помощи государства, помогать семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, защищать права и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    Требования: высшее профессиональное образование (юридическое, педагогическое, психологическое, социальная работа), опыт работы не менее одного года в учреждениях социального обслуживания населения, владение современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и пр.), навыки делового общения, умение вести документацию, составлять запросы в различные органы исполнительной власти и организации.

    Зарплата — от 25 до 35 тысяч рублей. 

    Контактная информация: 

    260-33-35 (администрация Волжского района)

    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    Секретарь судебного заседания

    В арбитражный суд Самарской области ищут специалиста, который будет заниматься приемом, регистрацией поступающих из канцелярии суда исковых (иных) заявлений и другой корреспонденции, отправка копий судебных актов лицам, участвующим в деле, проверкой явки прибывших на судебное заседание, составлением протоколов процесса, оформлением и выдачей в установленном порядке исполнительных листов, справок на возврат госпошлины, судебных приказов, решений о привлечении к административной ответственности, получением апелляционных и кассационных жалоб, подготовкой дела и направлением его в соответствующую судебную инстанцию, а также подготовка и сдача дел в архив.

    Главное требование — высшее юридическое образование. 

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — от 30 до 50 тысяч рублей. 

    Контактная информация: 

    207-55-07 (Александр Правдин, отдел кадров)

    Вакансии недели: требуются бренд-амбассадор, экскурсовод в музей и полицейский в метро

    Полицейский по охране в метро

    В УМВД России по Самаре требуется полицейский в метро. В его обязанности будут входить охрана общественного порядка и общественной безопасности, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений

    Требования: образование не ниже среднего (полного) общего, умение выполнять служебные обязанности.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — от 40 тысяч рублей. 

    Контактная информация: 

    338-55-76 (отдел кадров)

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