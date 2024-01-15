Бренд-амбассадор

Пивоваренная компания «Балтика» ищет работника, в обязанности которого будут входить организация и проведение тренингов, ассортиментных презентаций и профессиональных дегустаций для партнеров компании, гастрономических ужинов для покупателей заведений, проведение анализа тенденцией и трендов рынка, организация маркет-туров, подготовка и реализация спонсорских мероприятий, а также участие в переговорах с ключевыми клиентами.

Требования: высшее образование, умение пользоваться PowerPoint, готовность к командировкам (занимают 60 % рабочего времени), опыт в области продаж не менее двух лет, знание канала HORECA и специализированных магазинов, опыт работы с ключевыми клиентами ресурса.

Зарплата — от 88 тысяч рублей.