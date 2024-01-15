15.01.2024
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Пивоваренная компания «Балтика» ищет работника, в обязанности которого будут входить организация и проведение тренингов, ассортиментных презентаций и профессиональных дегустаций для партнеров компании, гастрономических ужинов для покупателей заведений, проведение анализа тенденцией и трендов рынка, организация маркет-туров, подготовка и реализация спонсорских мероприятий, а также участие в переговорах с ключевыми клиентами.
Требования: высшее образование, умение пользоваться PowerPoint, готовность к командировкам (занимают 60 % рабочего времени), опыт в области продаж не менее двух лет, знание канала HORECA и специализированных магазинов, опыт работы с ключевыми клиентами ресурса.
Зарплата — от 88 тысяч рублей.
276-43-66 (отдел кадров)
В музей Алабина в Самаре требуется специалист, в обязанности которого будут входить составление текстов лекций, экскурсий и сценариев мероприятий, рассчитанных на различные группы посетителей, проведение экскурсий по постоянным экспозициям и временным выставкам, разработка и проведение пешеходных экскурсий, а также участие в организации и проведении досуговых мероприятий.
Требования: высшее образование (бакалавр, магистр по направлению подготовки «История»), умение взаимодействовать с детской аудиторией, опыт работы экскурсоводом от одного года, грамотная устная и письменная речь.
Зарплата — до 35 тысяч рублей.
333-64-23
332-40-73 (отдел кадров)
В отдел по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района на Дыбенко, 12в ищут сотрудника, который будет заниматься обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлять детей, нуждающихся в помощи государства, помогать семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, защищать права и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Требования: высшее профессиональное образование (юридическое, педагогическое, психологическое, социальная работа), опыт работы не менее одного года в учреждениях социального обслуживания населения, владение современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и пр.), навыки делового общения, умение вести документацию, составлять запросы в различные органы исполнительной власти и организации.
Зарплата — от 25 до 35 тысяч рублей.
260-33-35 (администрация Волжского района)
В арбитражный суд Самарской области ищут специалиста, который будет заниматься приемом, регистрацией поступающих из канцелярии суда исковых (иных) заявлений и другой корреспонденции, отправка копий судебных актов лицам, участвующим в деле, проверкой явки прибывших на судебное заседание, составлением протоколов процесса, оформлением и выдачей в установленном порядке исполнительных листов, справок на возврат госпошлины, судебных приказов, решений о привлечении к административной ответственности, получением апелляционных и кассационных жалоб, подготовкой дела и направлением его в соответствующую судебную инстанцию, а также подготовка и сдача дел в архив.
Главное требование — высшее юридическое образование.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 30 до 50 тысяч рублей.
207-55-07 (Александр Правдин, отдел кадров)
В УМВД России по Самаре требуется полицейский в метро. В его обязанности будут входить охрана общественного порядка и общественной безопасности, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений
Требования: образование не ниже среднего (полного) общего, умение выполнять служебные обязанности.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 40 тысяч рублей.
338-55-76 (отдел кадров)
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