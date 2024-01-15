В ночь на 19 января православные начнут отмечать Крещение Господне. В этом году администрация Самары совместно с главным управлением МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки Волга. С 20:00 18 января до 20:00 19 января там будут организованы работа спасателей и медиков, выдача горячего чая, пункт обогрева и места для переодевания.

Все желающие могут совершить омовение в купелях при городских храмах:

храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (Советской Армии, 251б);

храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Коммунистическая, 1);

храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (Черемшанская, 244а);

храм во имя Архистратига Михаила (поселок Шмидта, Новогородская, 1).

В других местах города и региона купание в прорубях на льду запрещено. Горожанам на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности:

окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более одной минуты;

если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения;

при выходе необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце;

после купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

От крещенских купаний следует воздержаться людям с острыми или хроническими заболеваниями, а также тем, кто простужен или недавно выздоровел.

Если вы увидели провалившихся под лед людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Желательно, чтобы самый легкий двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше. Ползком вытягивайте провалившегося на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т. д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб: