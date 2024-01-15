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    На АвтоВАЗе заявили о планах по запуску упрощенной модели Lada Granta

    15.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На АвтоВАЗе заявили о планах по запуску упрощенной модели Lada Granta

    Волжский автозавод может начать производство более доступных версий Lada Granta для удешевления стоимости автомобилей. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

    Как отметил глава АвтоВАЗа, решение зависит от спроса. При этом в декабре прошлого года автоконцерн уже выпустил пробную партию машин без электроусилителя руля, кондиционера, подушек безопасности, некоторых уплотнителей, накладок на пороги и подсветки багажника и бардачка, пишет oboz.info.

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