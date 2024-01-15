Волжский автозавод может начать производство более доступных версий Lada Granta для удешевления стоимости автомобилей. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Как отметил глава АвтоВАЗа, решение зависит от спроса. При этом в декабре прошлого года автоконцерн уже выпустил пробную партию машин без электроусилителя руля, кондиционера, подушек безопасности, некоторых уплотнителей, накладок на пороги и подсветки багажника и бардачка, пишет oboz.info.