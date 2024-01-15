В воскресенье, 14 января, новокуйбышевская «Нова» уступила волейболистам столичного «Динамо» со счетом 3:0, сообщается на сайте нашего клуба.

В начале первого сета один из ведущих игроков «Динамо» Денис Богдан получил травму и был заменен на Кирилла Костыленко. Несмотря на эту потерю, команда провела партию успешно, закончив ее со счетом 25:15.

В начале второй партии динамовцы продолжили показывать свое превосходство. В определенный момент «Нова» подравнялась по счету, но хозяева продолжили давить и снова выиграли. В третьей партии москвичи довели матч до победы — 25:20, и 3:0 по партиям.

— Не могу обвинить коллектив в отсутствии настроя, просто многое не получилось — «Динамо» было сильнее во всех элементах. Против сильного соперника твои шансы стремятся вниз, и сегодня мы не смогли это преодолеть, — прокомментировал игру главный тренер ВК «Нова» Олег Согрин.

Фото: сайт ВК «Нова»