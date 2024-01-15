     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Волейболисты «Новы» всухую проиграли московскому «Динамо»

    15.01.2024

    157

    Автор:

    Волейболисты «Новы» всухую проиграли московскому «Динамо»

    В воскресенье, 14 января, новокуйбышевская «Нова» уступила волейболистам столичного «Динамо» со счетом 3:0, сообщается на сайте нашего клуба.

    В начале первого сета один из ведущих игроков «Динамо» Денис Богдан получил травму и был заменен на Кирилла Костыленко. Несмотря на эту потерю, команда провела партию успешно, закончив ее со счетом 25:15.

    В начале второй партии динамовцы продолжили показывать свое превосходство. В определенный момент «Нова» подравнялась по счету, но хозяева продолжили давить и снова выиграли. В третьей партии москвичи довели матч до победы — 25:20, и 3:0 по партиям.

    — Не могу обвинить коллектив в отсутствии настроя, просто многое не получилось — «Динамо» было сильнее во всех элементах. Против сильного соперника твои шансы стремятся вниз, и сегодня мы не смогли это преодолеть, — прокомментировал игру главный тренер ВК «Нова» Олег Согрин.

    Фото: сайт ВК «Нова»

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации