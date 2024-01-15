Кредит – финансовый инструмент, предоставляемый банками и другими организациями для получения временных средств. Прежде чем подавать заявку на кредит, важно ознакомиться с основными требованиями банков. В этой статье эксперты портала «Выберу.ру» рассмотрели ключевые аспекты.

Согласно исследованию онлайн-издания fedpress.ru, население Приволжского федерального округа стремительными темпами «закредитовывается», да и сами банки всегда готовы предложить привлекательные условия по кредитным предложениям, в первую очередь, взять кредит с низкой процентной ставкой.

Базовые требования к заемщику являются общими для большинства банков и включают в себя ключевые аспекты, влияющие на одобрение заявки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Хорошая кредитная история

Одним из ключевых требований банков при оценке заявки на кредит является наличие положительной кредитной истории. Это информация о вашем прошлом кредитовании и исполнении финансовых обязательств. История формируется в кредитных бюро и является показателем вашей платежеспособности и надежности в качестве заемщика.

Регулярные доходы

Также имеет значение информация о ваших доходах. Они могут включать основную заработную плату, дополнительные поступления, арендные платежи и другие. Банки требуют предоставление подтверждения доходов и сертификации указанных вами сумм. Это необходимо для убеждения в том, что вы способны своевременно погашать кредит.

Еще обычно банки требуют подтверждение вашего трудового статуса — трудовой договор или выписку из трудовой книжки. Наличие постоянного места работы повышает вероятность успешного одобрения заявки.

Наличие текущих кредитов

Банки интересуются существующими кредитами, задолженностями, а также расходами на обеспечение семьи и другими ежемесячными обязательствами. Эти факторы могут оказать влияние на способность вовремя погашать новый кредит. Банк проанализирует финансовую нагрузку и определит, какую сумму потенциальный заемщик может себе позволить.

Возраст и гражданство

В большинстве стран минимальный возраст для получения кредита составляет 18 лет. Некоторые банки могут требовать достижения определенного возраста для конкретных типов кредитов. Гражданство тоже может сыграть важную роль, поскольку некоторые банки предоставляют кредиты только гражданам определенных стран или обладателям вида на жительство.

Договор страхования

Многие банки при выдаче кредита предлагают оформить страховку. Как правило, это дополнительная услуга, которая не является обязательным условием для получения займа. Однако при заключении договора страхования процентная ставка по кредиту может быть снижена.

Существует ли упрощенная процедура оформления кредита в банках?

Процедура оформления кредита с минимумом документов существует. Некоторые банки предлагают условия, при которых для получения займа требуется только паспорт и дополнительный документ, такой как водительское удостоверение, СНИЛС или военный билет. Это не гарантирует безусловное доверие, банк все равно проведет необходимые проверки.

Быстрый способ подходит не для всех видов кредитов. Например, при оформлении ипотеки или автокредита может потребоваться дополнительная документация, такая как договор залога.

Какие документы нужны для получения кредита в большинстве банков:

Паспорт гражданина РФ (или иной документ, подтверждающий личность);

Справка о доходах и суммах налога физического лица;

Трудовая книжка (заверенная копия или выписка из трудовой книжки);

Договор страхования (необязательно);

СНИЛС;

ИНН;

Военный билет (при наличии);

Диплом об образовании (необязательно, при наличии).

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