По итогам 2023 года Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству выданных разрешений на проведение полевых археологических раскопок. По данным агентства «Наследие», наша губерния получила 245 разрешений.

В первую пятерку по этому показателю также вошли Краснодарский край, Московская, Нижегородская и Ростовская области. Всего в прошлом году минкульт РФ выдал 6 087 профильных разрешений на работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия.