     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Самарская область вошла в пятерку регионов по разрешениям на археологические раскопки

    15.01.2024

    176

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская область вошла в пятерку регионов по разрешениям на археологические раскопки

    По итогам 2023 года Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству выданных разрешений на проведение полевых археологических раскопок. По данным агентства «Наследие», наша губерния получила 245 разрешений.

    В первую пятерку по этому показателю также вошли Краснодарский край, Московская, Нижегородская и Ростовская области. Всего в прошлом году минкульт РФ выдал 6 087 профильных разрешений на работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации