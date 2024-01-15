В ноябре 2023-го в регионе выросла заболеваемость коклюшем: за это время зафиксировали 208 случаев по сравнению с всего одним в ноябре 2022-го. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в регионе за январь-ноябрь минувшего года от Самарастата.

Также в документе указано, что в ноябре 2023 года в Самарской области выявили 22 случая заболевания сифилисом, тогда как в ноябре прошлого года зафиксировали 11. Число жителей, заболевших туберкулезом в тот же период, увеличилось с 97 до 103 человек, а ВИЧ-инфекцией – с 216 до 269.