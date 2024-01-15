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    В Самарской области заболеваемость коклюшем за год выросла в 208 раз

    15.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области заболеваемость коклюшем за год выросла в 208 раз

    В ноябре 2023-го в регионе выросла заболеваемость коклюшем: за это время зафиксировали 208 случаев по сравнению с всего одним в ноябре 2022-го. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в регионе за январь-ноябрь минувшего года от Самарастата.

    Также в документе указано, что в ноябре 2023 года в Самарской области выявили 22 случая заболевания сифилисом, тогда как в ноябре прошлого года зафиксировали 11. Число жителей, заболевших туберкулезом в тот же период, увеличилось с 97 до 103 человек, а ВИЧ-инфекцией – с 216 до 269.

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