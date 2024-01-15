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    За минувшие сутки с улиц Самары вывезли более 2 400 тонн снега

    15.01.2024

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    За минувшие сутки с улиц Самары вывезли более 2 400 тонн снега

    В понедельник, 15 января, на еженедельном совещании в администрации Самары обсудили содержание городских территорий в период снегопада. Ранее глава города Елена Лапушкина поручила ответственным службам скорректировать график работы в соответствии с погодными условиями.

    — В период продолжительных снегопадов подрядчики работают по «продленной» схеме. В момент выхода общественного транспорта в первые утренние рейсы основные проезжие части уже расчищены, — доложил заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

    За прошедшие сутки на площадки временного складирования было вывезено более 2 400 тонн снега, с начала сезона этот показатель превысил 112 тысяч тонн. К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единиц техники и 130 дорожных рабочих.

    Днем 15 января планируется задействовать 282 единицы техники и 3 302 дворника. Особое внимание будет уделено обработке дорог противогололедными материалами, продолжится очистка от снега остановок общественного транспорта и тротуаров.

    В рамках содержания внутридворовых территорий муниципальное предприятие «ГАТИ по благоустройству» совместно с районными администрациями проводит выездные проверки работ управляющих компаний, ТСЖ и других обслуживающих организаций, в том числе по обращениям от жителей в соцсетях.

    — Прошу коллег из администраций районов еще раз обратить внимание на дворы, по которым приходят жалобы. Донесите до ответственных информацию о необходимости более активного содержания дворовых территорий, применяйте санкции, если результаты уборки не соответствуют заявленным, — подытожил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов.

    Фото: администрация Самары

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