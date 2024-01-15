Уроженка Тольятти Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, вместе с мужем Артемом Чекалиным выплатила около 505 млн рублей государству, включая налоги, штрафы и пени. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов, сообщил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Ранее в марте 2023 года в отношении Лерчек и ее супруга было возбуждено два уголовных дела. Первое — за неуплату налогов, а второе — за «отмывание» денег в особо крупном размере.

6 марта 2023 года в дом к семье Чекалиных в одном из престижных поселков Подмосковья нагрянули ОМОН и силовики, которые выдвинули паре обвинения. После этого в отношении блогеров возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на более чем 300 млн рублей. По данной статье фигурантам грозило до трех лет лишения свободы.

Как считает следствие, блогеры с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получили доход от фитнес-марафонов в существенно большем размере, чем положено по лимиту «упрощенки». Они не хотели переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. В качестве пособников Валерия Чекалина привлекла других родственников.

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело на Лерчек и ее мужа по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, супруги Чекалины в апреле 2021 года «отмыли» более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Долг государству Лерчек уплатила, но налоговая служба решила назначить ей дополнительный штраф на сумму 124 млн рублей. Сразу заплатить такую сумму блогер не могла из-за ареста счета. Однако теперь тольяттинка полностью рассчиталась за все взыскания.

Валерия Чекалина родилась 6 октября 1992 года в Тольятти и выросла в Автозаводском районе. Она отучилась в школе при Тольяттинской академии управления, затем уехала учиться в высшую школу МГУ и осталась жить в Москве. В 2012 году Лерчек вышла замуж за Артема Чекалина и родила троих детей. Позже она завела блог, который набрал несколько миллионов подписчиков.