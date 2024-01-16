В Самаре появился психологический проект, направленный на профилактику и укрепление ментального здоровья студентов и молодежи. В культурном центре StrelkaHall специалисты проводят тренинги, лекции, а также оказывают бесплатную психологическую помощь. Поговорили с создателями проекта Александром Гришиным и Дарьей Капишниковой о том, что волнует молодое поколение, с какими проблемами сталкиваются студенты и почему «выносить сор из избы» все-таки стоит.

Для студентов и специалистов

Проект с оригинальным названием «Кукуха летит в космос» был создан инициативной группой молодых психологов. Их цель была в том, чтобы организовать пространство, где студенты могли бы уделить внимание своему ментальному здоровью и найти помощь в решении накопившихся проблем. Кроме того, проект направлен на поддержку молодых специалистов и дает им возможность профессионального развития.

— Такое название мы выбрали, потому что одна из достопримечательностей нашего города — ракета-носитель «Союз». Она является своеобразной фишкой Самары. Поэтому название «Кукуха летит в космос» еще и про город, в котором мы выросли. К тому же это легко запоминается, особенно студентами аэрокосмического университета, — рассказал Александр Гришин.

В рамках одного из направлений проекта организаторы приглашают опытных практикующих психологов на обучающие встречи. Это возможность для молодых специалистов перенять профессиональный опыт и умения, а также применить их на практике.

— Наш проект является благотворительным. Мы стараемся искать людей, которые готовы и хотят помочь. В психологию обычно и идут те, кто обучается, получает дипломы с желанием как-то облегчить чужую боль, выслушать, поддержать. Но они не знают, где и как это можно сделать. Многие организации требуют от выпускников большого опыта работы, а где им его взять? С другой стороны, есть много людей, которые хотели бы обратиться к специалисту, но по определенным причинам, часто финансовым, не могут себе этого позволить. Мы стараемся объединять людей, которые нужны друг другу, чтобы каждый из них остался в выигрыше, — добавил Александр.

В планах у организаторов — проведение психологических дней, игр, лекций и других открытых мероприятий. В StrelkaHall уже стали традицией встречи по понедельникам, направленные на поддержку молодежи. Здесь каждый имеет возможность получить три личные консультации от психологов пространства. Встречи ведут три специалиста. Если спрос на это направление будет продолжать расти, то количество психологов увеличат.

Александр Гришин

Что волнует молодежь

Цели проекта — борьба со стигматизацией ментальных заболеваний и психологическое образование людей. Как показывает статистика, с наступлением пандемии спрос на психологическую помощь увеличился в разы. Поэтому так важно говорить о психологии сейчас.

— Мы работаем в основном со студентами и замечаем, что они чаще всего сталкиваются с тревожностью и проблемами адаптации. Например, человек раньше учился в другом городе, а потом переехал в Самару. Все друзья и родственники остались там, а здесь нужно заводить новые социальные связи и привыкать к новому к месту. У некоторых людей возникают с этим определенные трудности, — пояснил Александр Гришин.

— Ко мне часто приходят с эмоциональным выгоранием. Казалось бы, оно характерно для уже взрослых людей, которые много работают. Но у молодежи сейчас это состояние тоже часто встречается. К примеру, студенты сталкиваются с ситуацией, когда прикладывают много усилий во время учебы, но результат как таковой не приносит удовлетворения, что постепенно приводит к выгоранию, — поделилась мнением Дарья Капишникова.

Также молодые люди приходят для того, чтобы самоопределиться и научиться понимать свои желания. Например, выпускник после 11 класса поступил в университет и чувствует, что ему не нравится учиться, а уходить страшно. Часто студенты, попавшие в такую ситуацию, ощущают давление со стороны родителей, которые говорят о том, что надо потерпеть и окончить вуз.

Из-за того, что молодые люди не чувствуют удовлетворения учебой, у них могут случаться нервные срывы. Психика не выдерживает. Если все доходит до проблем со здоровьем — бессонницы, апатии, депрессивных настроений, то нужно задуматься о консультации со специалистом. При этом психолог не может и не будет советовать человеку, как поступить — бросить учебу, которая не устраивает, или оставить все как есть. Вместо этого он поможет разобраться: какую жизнь действительно хотел бы проживать клиент, какие ценности важны для него в данный момент, какие страхи мешают поступать так, как хочется. После чего тот будет способен самостоятельно принять решение.

Дарья Капишникова

Говорить и не бояться

Некоторые представители старшего поколения до сих считают, что каждый должен справляться с проблемами самостоятельно. Они используют выражение «не выноси сор из избы», имея в виду, что окружающим не стоит рассказывать о личных переживаниях и семейных трудностях. Это заставляет некоторых замыкаться в себе и не решать волнующие вопросы.

— Конечно, каждый сам решает, обращаться ли ему за помощью. Но, но на наш взгляд, может быть важно спросить себя: «Влияет ли этот «сор» на мое самочувствие? Делает ли такой секрет меня счастливее или, наоборот, только усложняет жизнь? Зачем мне хранить молчание и что изменится, если я его нарушу?» Думаю, после ответов на столь несложные вопросы ситуация немного прояснится. Ведь нет ничего плохого в тайнах, но они не должны приносить кому-то боль, — констатировал Александр Гришин.

Говорить о том, что волнует, нужно. Окружающие могут выслушать и помочь морально. Поддержка близких важна, но иногда проблемы так не решить.

— Мне кажется, что установка «не надо выносить сор из избы» в определенном виде все еще существует, — считает Дарья Капишникова. — Она осталась в умах наших родителей. Для них открыто делиться своими переживаниями сложно, ведь могут не понять, не поддержать или обесценить. Наше поколение тоже нередко задумывается: «А стоит ли рассказывать о чем-то другим?» Часто в семьях просто не принято говорить о своих чувствах и переживаниях. Визит к психологу — это возможность поговорить, разобраться с прошлыми и настоящими проблемами.

Испытывать трудности, в том числе ментальные, — это нормально, все мы люди и всем нам время от времени бывает тяжело, в такие моменты важно найти способ помочь себе. Заботиться о себе и других в любых состояниях, в том числе и сложных — вот что на самом деле здорово.

Как понять, что психолог мне подходит

Так как деятельность специалистов до сих пор не регламентирована, бывает трудно найти подходящего и достойного. А это очень важно. Здесь создатели проекта рекомендуют обратить внимание на базовое образование психолога: его учебное заведение и переподготовку.

Однако порой диплом или любой другой документ ничего не решает, ведь переподготовку сейчас можно пройти меньше, чем за год. Важно ориентироваться на собственное впечатление от специалиста: ваше эмоциональное состояние при работе с ним, его манеру общения, внешний вид и другие индивидуальные параметры.

Если вам обещают быстрый результат и с экспертной позиции рассказывают о том, как нужно жить, то стоит задуматься о том, насколько человек профессионален.

Фотография обложки: Анастасия Жиляева, фотографии спикеров из личных архивов