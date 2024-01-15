     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самарской области из-за метели ограничили движение транспорта на трассе М-5

    15.01.2024

    200

    Автор:

    В Самаре из-за строительства на Карла Маркса продлили ограничение движения

    С 12:00 по 18:00 понедельника, 15 января, из-за метели и сильного ветра временно запретили проезд транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал»: км 93+000 — км 126+000 «Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск — подъезд к Оренбургу». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

    Сейчас на этом участке дороги работает пять единиц техники. Уборка снега с трассы осложняется сильным низовым ветром.

    Также с 14:00 будет закрыт проезд на дороге «Ташелка — Тольятти — Димитровград» км 0 – км 24,850.

    Граждан просят не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителям, находящимся в пути, рекомендуют выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда.

    Фото: архив «СГ»

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации