С 12:00 по 18:00 понедельника, 15 января, из-за метели и сильного ветра временно запретили проезд транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал»: км 93+000 — км 126+000 «Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск — подъезд к Оренбургу». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Сейчас на этом участке дороги работает пять единиц техники. Уборка снега с трассы осложняется сильным низовым ветром.

Также с 14:00 будет закрыт проезд на дороге «Ташелка — Тольятти — Димитровград» км 0 – км 24,850.

Граждан просят не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителям, находящимся в пути, рекомендуют выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда.

Фото: архив «СГ»