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    В 2023 году в самарском аэропорту изъяли более 5 000 партий запрещенной продукции

    15.01.2024

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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 28 декабря

    За год в аэропорту «Курумоч» выявили более 5 000 партий запрещенной к ввозу подкарантинной продукции, сообщает Россельхознадзор по Саратовской и Самарской областям.

    Продукты изъяли из ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Это более 13,2 тонны и около 1 800 штук саженцев плодовых культур и декоративных растений, срезов цветов, горшечных цветов, семян овощей.

    Также граждане других стран пытались ввезти яблоки, абрикосы, персики, лимоны, виноград, овощную зелень, сушеные абрикосы с косточкой, курагу, фисташки, миндаль, арахис, изюм, ядра абрикосовых косточек и грецких орехов.

    Вся запрещенная к ввозу продукция не допущена на территорию России.

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