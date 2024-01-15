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    Студентка Самарского университета рассчитала условия миссии по исследованию спутника Марса

    15.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Студентка Самарского университета рассчитала условия миссии по исследованию спутника Марса

    Студентка института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова рассчитала оптимальные условия для успешной миссии по изучению спутника Марса — Фобоса. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

    В ходе научного исследования студентка смоделировала орбиты и рассчитала начальные скорости космического зонда для долгого пребывания на орбите Фобоса.

    — Изучение Фобоса с помощью космических аппаратов представляет собой достаточно сложную задачу из-за особенностей этого марсианского спутника — у него очень маленькая плотность. Обычные орбиты, на которых работают космические аппараты вокруг Земли или Луны, в случае с Фобосом использовать не получится, необходимо рассматривать движение по квазиспутниковым орбитам, — рассказала Анастасия Романенко.

    По словам Анастасии Романенко, в рамках научного исследования рассматривались квазиспутниковые орбиты высотой около 22 км. Они подходят для мониторинга поверхности Фобоса или доставки на марсианский спутник автоматической исследовательской станции. С учетом высоты был найден диапазон начальных скоростей, необходимых для того, чтобы космический аппарат находился на орбите как можно дольше, не падая при этом на Фобос и не улетая к Марсу.

    — При этом аппарат сможет оставаться на такой орбите достаточно длительное время — более семи земных суток. Полученные данные могут быть использованы при подготовке к будущим миссиям к Фобосу и другим небесным телам, требующим подобного подхода при изучении, — отметила Анастасия Романенко.

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