Глава Самары Елена Лапушкина и директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов посетили детский сад № 358, где осенью прошлого года установили оборудование для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта коммунального предприятия для обеспечения комфортной температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, оборудование исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя.

Как сообщает администрация Самары в телеграм-канале, оборудование оптимизирует расход теплоносителя. Для его работы провели наладку и дополнительную промывку. Также в планах – замена систем отопления на втором этаже учреждения.

— Мы оснастили тепловой узел детского сада №358 автоматической регулировкой, которая дает возможность подавать оптимальное количество тепловой энергии. Кроме этого, наша компания выполнила сопутствующие мероприятия: сделали наладку, дополнительную промывку и другое, — сообщил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

— Мы теперь можем поддерживать нужную температуру в учреждении, — пояснила заведующая детским садом № 358 Светлана Суслова. — Сейчас средняя температура в группах – не ниже +22 градуса, что комфортно для детей. Они находятся в саду в легкой одежде.

Заведующая добавила: после завершения отопительного сезона посчитают, сколько удалось сэкономить средств благодаря работе новой системы.

В Самаре аналогичным оборудованием оснастили девять объектов. Среди них – лицей информационных технологий, а также многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах.