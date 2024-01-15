     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358

    15.01.2024

    411

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358

    Глава Самары Елена Лапушкина и директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов посетили детский сад № 358, где осенью прошлого года установили оборудование для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта коммунального предприятия для обеспечения комфортной температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, оборудование исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя.

    Как сообщает администрация Самары в телеграм-канале, оборудование оптимизирует расход теплоносителя. Для его работы провели наладку и дополнительную промывку. Также в планах – замена систем отопления на втором этаже учреждения.

    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358

    — Мы оснастили тепловой узел детского сада №358 автоматической регулировкой, которая дает возможность подавать оптимальное количество тепловой энергии. Кроме этого, наша компания выполнила сопутствующие мероприятия: сделали наладку, дополнительную промывку и другое, — сообщил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

    — Мы теперь можем поддерживать нужную температуру в учреждении, — пояснила заведующая детским садом № 358 Светлана Суслова. — Сейчас средняя температура в группах – не ниже +22 градуса, что комфортно для детей. Они находятся в саду в легкой одежде.

    Заведующая добавила: после завершения отопительного сезона посчитают, сколько удалось сэкономить средств благодаря работе новой системы.

    В Самаре аналогичным оборудованием оснастили девять объектов. Среди них – лицей информационных технологий, а также многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах.

    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358
    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358
    Глава Самары проверила, как работает оборудование в детсаду № 358
    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации