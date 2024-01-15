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    Средняя зарплата жителей Самарской области составила 56 184 рубля

    15.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Средняя зарплата жителей Самарской области составила 56 184 рубля

    Среднемесячная заработная плата работников самарских организаций в октябре 2023 года составила 56 184 рубля. По сравнению с октябрем  предыдущего года она выросла на 15,7 %, приводит данные Самарастат.

    В январе-октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года заплата выросла на 16,5 %. Она составила 53 904 рубля и 46 208 рублей соответственно.

    Самая большая средняя зарплата, по данным ведомства, оказалась у представителей финансовой и страховой деятельности (86 071 рубль), а также у тех, кто трудится на добыче полезных ископаемых (81 881 рубль) и в области информации и связи (79 134 рубля).

    Самая низкая среднемесячная заработная плата — у сотрудников сферы обслуживания (деятельность гостиниц и предприятий общественного питания)  — 32 291 рубль. Также у представителей административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (32 800 рублей) и у риелторов — 35 224 рубля.

    ТЭГИ:

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