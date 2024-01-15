В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появился раздел «Награды». Теперь педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности.

Ученики смогут получить шесть наград. Например, поощрение «Звездный час» вручат за отличный доклад, «Хочу все знать» — за активную работу на уроке, а «Надежным помощником» может стать тот ученик, который выручил одноклассников. Специальные знаки отличия есть для победителей городской олимпиады — «Пришел, увидел, все решил». «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» выдадут за активность на уроке физкультуры или победу на спортивном соревновании от лица школы.

Награды будут вручать школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Они будут видны в учебных профилях детей. Каждую ученик может получить один раз, но она останется у него навсегда и будет видна всем пользователям.

Также в Сферуме стала доступна расшифровка видеозвонков, с помощью которой можно оперативно получать текст педагогических совещаний или родительских собраний. Для этого после начала звонка нужно нажать кнопку расшифровки, а по его окончании файл с текстом придет в чат.

В последнюю версию разработчики также добавили функцию важных сообщений: она поможет не пропустить в учебной переписке нужную и актуальную информацию. Например, это может быть оповещение о дате проведения родительского собрания или итоговой контрольной. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно в поле для сообщения в чате ввести три восклицательных знака, затем перейти на новую строку, нажав Shift?+?Enter, и написать текст. После этого придет уведомление от сообщества «Сферум на связи», которому нужно подтвердить отправку сообщения.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Там можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

Фото: учебный профиль Сферум