В Самаре будут готовить специалистов в сфере организации и безопасности движения транспорта — Самарский государственный технический университет получил государственную аккредитацию по образовательной программе магистратуры «Технология транспортных процессов», сообщается на сайте вуза.

— Новое направление связано с повышением эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса на основе широкого использования цифровых технологий для всех видов транспортных процессов на всех уровнях применения — от конкретной организации до города, области и страны в целом. В функционал будущей профессии входит анализ действующих систем движения, систем обеспечения и обслуживания транспорта, выявление различных проблем и разработка мер по их устранению, — рассказал руководитель образовательной программы, заведующий кафедрой «Транспортные процессы и технологические комплексы» Самарского политеха, доктор технических наук Дмитрий Панюков.

Выпускники новой программы смогут работать на предприятиях по перевозке грузов и пассажиров, в службах безопасности движения разного уровня, транспортно-экспедиционных компаниях и компаниях по сервисному обслуживанию автомобилей. Диплом магистра позволит стать экспертом страховых компаний, маркетинговых служб по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, а также заниматься научно-исследовательской и образовательной деятельностью в этой области.

Выпускники смогут выбрать для себя одну из профессий: