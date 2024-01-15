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    В Самаре начнут готовить экспертов в области организации и безопасности движения

    15.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре начнут готовить экспертов в области организации и безопасности движения

    В Самаре будут готовить специалистов в сфере организации и безопасности движения транспорта — Самарский государственный технический университет получил государственную аккредитацию по образовательной программе магистратуры «Технология транспортных процессов», сообщается на сайте вуза.

    — Новое направление связано с повышением эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса на основе широкого использования цифровых технологий для всех видов транспортных процессов на всех уровнях применения — от конкретной организации до города, области и страны в целом. В функционал будущей профессии входит анализ действующих систем движения, систем обеспечения и обслуживания транспорта, выявление различных проблем и разработка мер по их устранению, — рассказал руководитель образовательной программы, заведующий кафедрой «Транспортные процессы и технологические комплексы» Самарского политеха, доктор технических наук Дмитрий Панюков.

    Выпускники новой программы смогут работать на предприятиях по перевозке грузов и пассажиров, в службах безопасности движения разного уровня, транспортно-экспедиционных компаниях и компаниях по сервисному обслуживанию автомобилей. Диплом магистра позволит стать экспертом страховых компаний, маркетинговых служб по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, а также заниматься научно-исследовательской и образовательной деятельностью в этой области.

    Выпускники смогут выбрать для себя одну из профессий:

    • диспетчер интеллектуальных транспортных систем;
    • эксперт-аналитик в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения;
    • эксперт в области оценки технического состояния транспортных средств;
    • логист широкого профиля;
    • специалист в области сервисного обслуживания транспортных средств;
    • экспедитор;
    • менеджер.
    ТЭГИ:

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