В самарском аэропорте подвели итоги работы в новогодние праздники. С 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го услугами воспользовались 87 750 пассажиров. За время новогодних праздников производственные службы Курумоча обслужили 677 рейсов.

Меньше всего вылетов было 1 января, а самым загруженным днем стало 8 января – в этот день обслужили 80 рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что Самара также попала в топ авианаправлений в новогодние праздники.