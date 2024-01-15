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    В новогодние праздники Курумоч обслужил 88 тысяч пассажиров

    15.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В новогодние праздники Курумоч обслужил 88 тысяч пассажиров

    В самарском аэропорте подвели итоги работы в новогодние праздники. С 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го услугами воспользовались 87 750 пассажиров. За время новогодних праздников производственные службы Курумоча обслужили 677 рейсов.

    Меньше всего вылетов было 1 января, а самым загруженным днем стало 8 января – в этот день обслужили 80 рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Напомним, что Самара также попала в топ авианаправлений в новогодние праздники.

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