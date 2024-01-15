С января по октябрь прошлого года в города Самарской области переехали 36 тысяч человек, а в села — около 18 тысяч. Такие данные предоставил региональный Росстат.

По сообщению ведомства, внутри губернии перемещались 25 тысяч местных жителей. Также из других регионов прибыли 18 тысяч россиян, а из-за рубежа – почти 11 тысяч человек. При этом уехали 50 тысяч жителей.

Всего в 2023 году численность населения Самарской области составила 3,1 млн человек. Из них 1,16 млн проживает в Самаре и около 674 тысяч в Тольятти. Также в первую тройку вошла Сызрань – там живет 164 тысячи горожан. Причем женщин в регионе больше, чем мужчин – 1,7 млн против 1,4 млн человек соответственно.