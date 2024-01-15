В минувшем году гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 3,4 млрд рублей на развитие – это рекордный показатель работы. Предпринимателям предоставили 320 микрозаймов на общую сумму 820,5 млн рублей и 129 поручительств, благодаря которым они получили 2,534 млрд рублей на разные цели для дальнейшей работы.

– Гарантийный фонд Самарской области предоставляет предпринимателям микрозаймы по льготным ставкам, не привязанным к ключевой ставке Центробанка, а также поручительства для получения банковских кредитов. Инструменты ГФСО помогают бизнесу региона быстро и с минимальной финансовой нагрузкой реализовывать свои планы и проекты, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – По инициативе губернатора Дмитрия Азарова фонд регулярно докапитализируется. Это позволяет увеличивать объемы финансирования и число получателей финансовой поддержки.

Как ранее писала «Самарская газета», за 15 лет деятельности фонд поддержал бизнес региона на общую сумму 27 млрд рублей. Организация готова поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Для бизнеса на старте, социальных, инновационных предприятий и самозанятых действует минимальная ставка – 1 % годовых, а для предприятий легкой промышленности ставка равна 3 % годовых.

Если предприниматель ведет бизнес на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7 %. Максимальная ставка по финансовым программам фонда составляет 7,5 %, причем она не привязана к изменениям ключевой ставки Центробанка РФ. По программам гарантийного фонда предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей на срок до трех лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, то можно обратиться за помощью в фонд. С начала работы организации самарские бизнесмены получили 2 052 поручительств на общую сумму более чем восемь миллиардов рублей. Это позволило привлечь финансирование на 22,5 миллиарда рублей.

Начиная с 2020 года под эгидой фонда в Самарской области заработал государственный фонд развития промышленности Самарской области, который поддержал 37 проектов производственных предприятий – им предоставили займы на 775,5 миллиона рублей.

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