Семь из десяти работодателей (70 %) считают, что хорошие внешние данные при прочих условиях могут помочь в получении должности и продвижении по службе. HR-специалисты оценили степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру по шкале от ноля до десяти в среднем на 4,2 балла – таковы результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

67 % опрошенных самарцев отметили, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных. Причем это респонденты старше 34 лет говорили об этом чаще тех, кто моложе (74 и 59 % соответственно).