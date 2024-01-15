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    70 % самарских руководителей уверены, что красота может помочь при трудоустройстве

    15.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    70 % самарских руководителей уверены, что красота может помочь при трудоустройстве

    Семь из десяти работодателей (70 %) считают, что хорошие внешние данные при прочих условиях могут помочь в получении должности и продвижении по службе. HR-специалисты оценили степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру по шкале от ноля до десяти в среднем на 4,2 балла – таковы результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

    67 % опрошенных самарцев отметили, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных. Причем это респонденты старше 34 лет говорили об этом чаще тех, кто моложе (74 и 59 % соответственно).

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