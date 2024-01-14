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    На Московском шоссе столкнулись два автобуса

    14.01.2024

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    На Московском шоссе столкнулись два автобуса

    В воскресенье, 14 января, на Московском шоссе около автовокзала произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, следовавших по маршрутам 66 и 67. ГИБДД сообщает возможные причины ДТП: водитель 67-го автобуса, двигаясь со стороны улицы Потапова, не уступил дорогу пассажирскому автобусу № 66, ехавшему от улицы Антонова-Овсеенко к автовокзалу.

    По предварительным данным, в ДТП пострадали водители транспортных средств, один из автобусов следовал без пассажиров, сообщает руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова в своем телегам-канале со ссылкой на городской департамент транспорта. Также получил ушиб кондуктор, а один из пассажиров — порезы от мелкого стекла. От госпитализации они отказались, уточняет Рыжкова.

    На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Александр Левыкин.

    — Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при оказании услуг по перевозке пассажиров, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, — сообщает ведомство.

    На Московском шоссе столкнулись два автобуса
    На Московском шоссе столкнулись два автобуса

    Фотографии: прокуратура Самарской области

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