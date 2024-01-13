В субботу, 13 января, на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка около Тольятти прошла XXVI Гонка чемпионов. Сильнейшие спортсмены страны за рулем LADA Vesta боролись за легендарный трофей «Серебряная Ладья».

Во время соревнований традиционно стояла морозная погода, но это не помешало тысячам любителей автоспорта следить за увлекательной борьбой на трассе. Победителем гонки, как и в прошлом году, стал тольяттинец Владимир Шешенин. Второе и третье место заняли Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин соответственно.

Кубок победителю вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который вместе с земляками поддерживал спортсменов на трибунах гоночной трассы.

— Дорогие земляки, дорогие гости нашего региона! Я приветствую вас здесь в День Самарской губернии. Этот праздник отмечается, в том числе, под гул моторов — традиционным турниром Гонка чемпионов, которым открывается гоночный сезон по всей России, — сказал глава региона на церемонии награждения. — Благодарю участников соревнований за то удовольствие, которое они подарили всем нам, а также тысячи преданных болельщиков, которые несмотря на русскую зиму, мороз в -25 градусов, приехали на этот праздник спорта, мужества и скорости.

Также глава региона отметил спонсоров турнира: Ростех, «Роснефть», Росбанк, АвтоВАЗ и лично президента компании Максима Соколова.

— Спасибо за подаренный праздник всем любителям спорта! — заявил Дмитрий Азаров.

Фотография: Андрей Савельев