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    В Самаре для детей с ОВЗ прошел праздничный спектакль

    13.01.2024

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    В Самаре для детей с ОВЗ прошел праздничный спектакль

    В субботу, 13 января, в театре «Камерная сцена» для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел спектакль «День рождения Золушки». Перед началом торжества юных зрителей встретили Дед Мороз со Снегурочкой и проводили их в зал. После представления ребятам вручили сладкие подарки.

    Этот новогодний праздник для самых маленьких самарцев организован театром совместно с городской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в рамках их многолетней дружбы. Подобные представления проводятся много лет и уже стали доброй традицией.

    В Самаре для детей с ОВЗ прошел праздничный спектакль

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