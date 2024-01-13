В субботу, 13 января, в театре «Камерная сцена» для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел спектакль «День рождения Золушки». Перед началом торжества юных зрителей встретили Дед Мороз со Снегурочкой и проводили их в зал. После представления ребятам вручили сладкие подарки.

Этот новогодний праздник для самых маленьких самарцев организован театром совместно с городской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в рамках их многолетней дружбы. Подобные представления проводятся много лет и уже стали доброй традицией.

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