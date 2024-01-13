В 2024 году профилактический медосмотр или диспансеризацию смогут пройти почти 2,2 миллиона жителей региона — процедура помогает предупреждать развитие болезней и заботиться о здоровье, сообщает правительство Самарской области. Для работающих граждан процедура проводится в вечернее время или в субботу. Для записи можно обратиться в поликлинику, а также дистанционно — по телефону лечебного учреждения или через портал Госулуг. Также осенью появилась возможность пройти диспансеризацию по месту работы.

— Профилактические мероприятия направлены на раннее выявление болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний — основных причин смертности населения, — также на диагностику болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний. Мы приглашаем жителей региона посетить свою поликлинику с профилактической целью, начните Год семьи, объявленный нашим Президентом, с заботы о здоровье всех родных и близких, — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», реализуемых по решению президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.