Самарская губерния появилась в составе Российской империи 1 января 1851 года по старому стилю по указу Правительственного Сената. По новому стилю это 13 января.

С праздником жителей губернии поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

— Дорогие земляки!

Сегодня мы по сложившейся традиции отмечаем значимый региональный праздник — День Самарской губернии.

В этом празднике слились воедино богатая история нашего региона, ратные и трудовые подвиги многих поколений самарцев, прославившие наш край, и достижения дня сегодняшнего.

За последние годы Самарская область, несмотря на серьезные трудности, упрочила статус опорного региона России. Главными инструментами для нашего развития стали национальные проекты, которые воплощаются в жизнь по решению президента Владимира Владимировича Путина, стратегия долгосрочного развития региона, разработанная и актуализированная при активном участии жителей.

Благодаря этому в губернии появились сотни новых производств, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, десятки тысяч рабочих мест. При этом нам удалось добиться роста инвестиций и рекордно низкого уровня безработицы. Опережающими темпами развивается дорожно-транспортная инфраструктура, создаются перспективные отрасли специализации, такие как кластер беспилотной авиации.

Колоссальная поддержка со стороны Главы государства и Правительства Российской Федерации, усилия управленческих команд региона и муниципалитетов, трудовых коллективов области позволили нам сохранить устойчивость региональной экономики, увеличить объемы соцподдержки граждан, сделать жизнь в городах и селах региона более комфортной и благоустроенной. В нынешнем году мы обязательно продолжим эту работу.

В этот знаменательный день хочу искренне поблагодарить всех земляков за самоотверженный труд на благо России, за любовь к родной губернии, которая движет нами и в делах, и в помыслах, за понимание того, что вместе мы можем больше. Низкий поклон нашим защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, которые мужественно сражаются за все, что для нас дорого и свято, и их семьям.

Благодарю вас, дорогие мои земляки, за сплоченность в деле помощи нашим бойцам, их родным и близким людям, за то, что каждый, ответственно трудясь на своем рабочем месте, приближает нашу Победу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а самарской земле — мира и процветания! — говорится в поздравлении Дмитрия Азарова, размещенном на сайте областного правительства.

Свои поздравления в телеграм-канале разместила глава Самары Елена Лапушкина.

— Уважаемые жители Самары и Самарской области!

От имени Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» и Администрации Самары поздравляю Вас с Днем Самарской Губернии!

Расположенная в самом центре страны, Самарская область по праву считается сердцем нашей державы, имеет большое экономическое, историческое, культурное значение для России.

Известная своим неповторимым живописным географическим ландшафтом, наша губерния является мощным промышленным, научным, образовательным центром страны, обладает богатым историческим и культурным наследием, крепкими традициями и уверенным потенциалом для движения вперед во всех отраслях экономики.

Именно активное участие и вовлеченность, искренняя любовь к своей родной земле, каждодневный труд жителей Самарской губернии, наше единство, взаимопонимание, уважение и поддержка позволяют ей развиваться, становиться всё более привлекательной для жизни, учебы, работы и туризма.

Сегодня благодаря национальным проектам, реализуемым по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, вовлеченности со стороны Правительства и Губернатора, во всех населенных пунктах нашего региона есть возможность для повышения качества жизни, модернизации и развития комфортной окружающей среды. Только вместе, помогая и поддерживая друг друга, мы можем продолжать заданный курс и жить в современном и процветающем регионе!

Дорогие земляки, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в каждом доме! Пусть наша родная земля всегда остается местом вдохновения и возможностей! — написала Лапушкина.

Фотография: архив «СГ»