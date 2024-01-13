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    Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

    13.01.2024

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    Автор:

    Дмитрий Азаров подвел итоги 2020 года

    Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

    Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

    Роль СМИ в жизни нашего общества сегодня невозможно переоценить. Вы всегда находитесь в самой гуще событий, на острие информационной повестки, поднимаете самые актуальные для людей вопросы. Благодаря вашему неустанному труду наши земляки узнают о ходе и результатах реализации инициированных Главой государства национальных проектов, о перспективах дальнейшего развития нашего региона. И, конечно, о проблемах, которые мы решаем сообща.

    Свой профессиональный праздник вы встречаете в особых условиях развязанной против нашей страны информационной войны. Мы видим, что враг не гнушается никакими средствами. Наши СМИ сегодня находятся на переднем крае борьбы с потоками лжи, ненависти, клеветы, которая льется в отношении России и россиян из-за рубежа.

    Защищая правду, доводя до людей объективную информацию о происходящем в регионе, стране, мире и в зоне специальной военной операции, вы защищаете нашу родную землю, наши традиции, нашу историю и духовно-нравственные ценности.

    Каждый из вас на своем посту вносит свою лепту в приближение Победы, защиту интересов нашей Родины. Ваша профессия позволяет трансформировать слова в дела и поступки, влиять на общественное мнение, вдохновлять самарцев на решение задач, поставленных нашим национальным лидером, Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным.

    В сегодняшней непростой ситуации нам крайне важно объединить усилия профессионального журналистского сообщества, государственных структур и гражданского общества, чтобы направить их во благо нашей страны и ее граждан, на поддержку армии, наших доблестных защитников Отечества, их родных и близких.

    Уверен, нынешний год, объявленный нашим президентом Годом семьи, позволит нам еще теснее сплотиться для достижения стратегических целей развития России, для обеспечения победы на всех фронтах. Ведь наш народ – это большая, дружная, многонациональная семья, сила которой – в единстве.

    Хочу искренне поблагодарить всех ветеранов и действующих сотрудников прессы за служение стране, самарской земле и людям, за то, что в трудные для России времена вы достойно, с высочайшим профессионализмом и самоотдачей выполняете свою миссию – укрепляете в людях любовь к Родине, чувство ответственности за нашу прекрасную Отчизну.

    От всей души желаю вам здоровья, вдохновения, неустанного творческого поиска и новых профессиональных достижений!

    Фото: архив «СГ»

    ТЭГИ:

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