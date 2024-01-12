С 1 по 10 января 2024-го в медучреждениях региона появились на свет 555 малышей. В перинатальных центрах больниц имени Середавина в Самаре и № 5 в Тольятти за этот период родились шесть двойняшек. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В регионе для семей с детьми действуют 25 мер соцподдержки: единовременное пособие, ежемесячные выплаты при рождении ребенка, в том числе пособия студенческим семьям, выплаты и льготы многодетным семьям и др. Также по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». Уже выдано более 37 000 таких наборов.